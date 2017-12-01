Ибрагимович проведет в "МЮ" еще один сезон

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Ибрагимович проведет в "МЮ" еще один сезонНападающий Златан Ибрагимович заявил о планах продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон.

Источник отмечает, что таким образом именитый бомбардир планирует компенсировать клубу своей игрой время, которое он провел в восстановлении после травмы.

Напомним, что после повреждения Ибрагимович провел четыре неполных матчах за клуб.

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