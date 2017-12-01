Ибрагимович проведет в "МЮ" еще один сезон

Нападающий Златан Ибрагимович заявил о планах продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон.

Источник отмечает, что таким образом именитый бомбардир планирует компенсировать клубу своей игрой время, которое он провел в восстановлении после травмы.

Напомним, что после повреждения Ибрагимович провел четыре неполных матчах за клуб.

Не пропустите: Летом Ибрагимович планирует сменить чемпионат. | http://soccernews.ru