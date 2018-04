Ибрагимович провёл первую тренировку в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович провёл первую тренировку со своей новой командой.

Впрочем, пока неизвестно, сможет ли 36-летний футболист принять участие в дерби с "Лос-Анджелесом", которое состоится в субботу в 22:00 по московскому времени.

Ibrahimovic is ready to amaze American fans with LA Galaxy



The striker trained with his new side for the first time today pic.twitter.com/zbxzm7fuDH