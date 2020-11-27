Ибрагимович провёл встречу с главным тренером сборной Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович хочет возобновить международную карьеру.

39-летний футболист встретился с главным тренером сборной Швеции Янне Андерсоном и обсудил с ним возможное возвращение в национальную команду.

Звёздный форвард сам изъявил желание вернуться в сборную, стороны ведут диалог.

Ибрагимович выступал за Швецию с 2001 по 2016 год, сыграл 116 матчей и забил 62 гола.

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