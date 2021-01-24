Ибрагимович радикально сменил имидж (фото)

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Ибрагимович радикально сменил имидж (фото)

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сменил имидж, побрившись наголо.

"All in", - написал Ибрагимович в сториз своего Instagram.

All in - покерный термин, который означает, что игрок ставит сразу все фишки или деньги на кон.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Ибрагимович высказался о разгроме от "Аталанты". | http://soccernews.ru
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