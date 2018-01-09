Ибрагимович раскритиковал шведские СМИ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подверг жёсткой критике шведские средства массовой информации.

"Они продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, меня никто не защитит. Но это нормально, это делает меня сильнее. Я имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Это так, я уверен. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином - меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк. Я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого ещё не случалось. Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший" - цитирует Ибрагимовича Goal.com.

В этом сезоне 36-летний нападающий сыграл за "МЮ" 7 матчей и забил 1 гол.

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