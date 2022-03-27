Ибрагимович раскритиковал "Золотой мяч"
Фото: твиттер Ибрагимовича\Автор неизвестен
Форвард сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович критически высказался о вручении "Золотого мяча".
"Такие награды политизированы. В качестве победителя им нужен мистер совершенство. Если ты говоришь, что хочешь, ты не получишь такую награду. Для меня это ничего не меняет. Это не делает меня лучше или хуже", - сказал 40-летний нападающий.
Действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси, для которого последняя награда стала уже седьмой в его карьере.
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