Ибрагимович раскритиковал "Золотой мяч"

Фото: твиттер Ибрагимовича\Автор неизвестен

Форвард сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович критически высказался о вручении "Золотого мяча".



"Такие награды политизированы. В качестве победителя им нужен мистер совершенство. Если ты говоришь, что хочешь, ты не получишь такую награду. Для меня это ничего не меняет. Это не делает меня лучше или хуже", - сказал 40-летний нападающий.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси, для которого последняя награда стала уже седьмой в его карьере.

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