Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в твиттере написал, почему ранее он сказал, что возвращается в Испанию.
Как оказалось, сообщение шведа было просто анонсом сотрудничества с букмекерской компанией Bet Hard.
"Не за что, Испания! Златан приглашает испанских футболистов на сайт. Не забывайте ответственно подходить к игре", - сообщает Ибрагимович.
You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to https://t.co/yqSM4ycmkc. Don't forget to play responsibly, https://t.co/rmCILlWQvv pic.twitter.com/eK9k4IvW9Z— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 31 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что нападающий может зимой перейти в "Наполи". Нынешний контракт 38-летнего игрока с "Гэлакси" истекает 31 декабря 2019 года.
А еще: Клуб 3-го испанского дивизиона сообщил о переходе Ибрагимовича| http://soccernews.ru
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|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|34
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|34
|42
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Остин Азтекс
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|Чикаго Файр
|34
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|М
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|60
|2
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|34
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|3
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|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
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|34
|34