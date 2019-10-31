Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в твиттере написал, почему ранее он сказал, что возвращается в Испанию.

Как оказалось, сообщение шведа было просто анонсом сотрудничества с букмекерской компанией Bet Hard.

"Не за что, Испания! Златан приглашает испанских футболистов на сайт. Не забывайте ответственно подходить к игре", - сообщает Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что нападающий может зимой перейти в "Наполи". Нынешний контракт 38-летнего игрока с "Гэлакси" истекает 31 декабря 2019 года.

А еще: Клуб 3-го испанского дивизиона сообщил о переходе Ибрагимовича| http://soccernews.ru
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