Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в твиттере написал, почему ранее он сказал, что возвращается в Испанию.



Как оказалось, сообщение шведа было просто анонсом сотрудничества с букмекерской компанией Bet Hard.

"Не за что, Испания! Златан приглашает испанских футболистов на сайт. Не забывайте ответственно подходить к игре", - сообщает Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что нападающий может зимой перейти в "Наполи". Нынешний контракт 38-летнего игрока с "Гэлакси" истекает 31 декабря 2019 года.

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