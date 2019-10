Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в твиттере написал, почему ранее он сказал, что возвращается в Испанию.



Как оказалось, сообщение шведа было просто анонсом сотрудничества с букмекерской компанией Bet Hard.

"Не за что, Испания! Златан приглашает испанских футболистов на сайт. Не забывайте ответственно подходить к игре", - сообщает Ибрагимович.

You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to https://t.co/yqSM4ycmkc. Don't forget to play responsibly, https://t.co/rmCILlWQvv pic.twitter.com/eK9k4IvW9Z