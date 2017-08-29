Ибрагимович рассказал, где он намерен продолжить карьеру после ухода из "Манчестер Юнайтед"

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Ибрагимович рассказал, где он намерен продолжить карьеру после ухода из "Манчестер Юнайтед"Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, где он намерен продолжить карьеру после своего ухода из стана "красных дьяволов" в следующем году.

"Я думаю, существует большая вероятность того, что я переберусь в МЛС. Как я уже говорил, я вернулся в "Юнайтед" для того, чтобы закончить то, что я начал, но при этом МЛС остается в моей голове", - цитирует 35-летнего нападающего Don Balon.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Бэйлу. | soccernews.ru

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