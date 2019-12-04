Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру

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Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что в январе 2020 года он перейдет в итальянский клуб.

"Я перейду в клуб, который стремится вернуться к победам. Я намерен обновить его историю и сражаться со всеми трудностями. Только так я найду мотивацию, чтобы снова всех удивить. При выборе команды я учитываю разные факторы, среди которых есть интересы моей семьи. Увидимся в Италии", - приводит слова Ибрагимовича GQ Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к 38-летнему форварду проявляют "Болонья", "Милан" и "Наполи".

Напомним, что Ибрагимович уже играл в Серии А за "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Не пропустите: Ибрагимович дал согласие на возвращение в "Милан". | http://soccernews.ru

 
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