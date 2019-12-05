Ибрагимович рассказал, как нужно бороться с расизмом в футболе

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Ибрагимович рассказал, как нужно бороться с расизмом в футболе

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович считает неэффективными нынешние меры по борьбе с расизмом в футболе.

"Ходить в футболках "Нет расизму" и размахивать флагами с этим лозунгом - это здорово, но неэффективно. Было бы лучше снимать с клуба очки и применять дисквалификации. Нужно быть строже – люди ничего не понимают, пока не сталкиваются с последствиями. Когда я был в Италии, мне кричали с трибун "Цыган". Это тоже расизм. Это невежество, даже несмотря на то что за пределами стадиона они делают мне комплименты и просят сфотографироваться", - цитирует 38-летнего шведа GQ Italia.

Напомним, что 31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом и, вероятнее всего, заключит контракт с "Миланом".

Не пропустите: Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой. | http://soccernews.ru
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