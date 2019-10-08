Ибрагимович рассказал, какие чувства испытывает в связи с открытием его статуи в Мальме

Теги златан ибрагимович

Ибрагимович рассказал, какие чувства испытывает в связи с открытием его статуи в Мальме

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал открытие его статуи в Мальме. Об этом сообщает Expressen.

"Эта статуя очень много значит для меня. Это мое наследие. Статуя станет символом того, что все могут достичь такого же результата и добиться успеха. Каждый, кому нужна мотивация, может посмотреть на эту статую и понять, что можно добиться всего, если будешь верить в себя", - сказал Ибрагимович.

В 29 матчах MLS футболист забил 30 голов и сделал 7 ассистов.

А еще: Ибрагимович забил в пятом матче МЛС подряд, но "Лос-Анджелес Гэлакси" снова проиграл| http://soccernews.ru
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