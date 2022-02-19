Ибрагимович рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович признался, что задумывается об актёрской карьере после ухода из футбола.

"Насчёт будущего - посмотрим. Мне интересно кое-что, например, идея стать актером. Что-то, что даст мне адреналин. Но с футболом ничто не сравнится", - цитирует 40-летнего футболиста Calciomercato.

Напомним, что летом 2022 года звёздный швед может стать свободным агентом и завершить профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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