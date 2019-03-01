Ибрагимович рассказал, кем он хотел бы стать после завершения карьеры футболиста
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился планами на будущее.
"Мне интересна профессия актера. Я мог бы стать новым злодеем в фильме про Джеймса Бонда. Я бы хотел снимать в боевиках - прыгать со зданий и совершать другие фантастические трюки", - приводит слова шведа Mirror.
Контракт 37-летнего Ибрагимовича с клубом истекает в конце 2019 года.
В прошлом сезоне МЛС Ибрагимович забил 22 гола и отдал 6 ассистов в 27 играх.
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