Ибрагимович рассказал, кем он хотел бы стать после завершения карьеры футболиста

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился планами на будущее.

"Мне интересна профессия актера. Я мог бы стать новым злодеем в фильме про Джеймса Бонда. Я бы хотел снимать в боевиках - прыгать со зданий и совершать другие фантастические трюки", - приводит слова шведа Mirror.

Контракт 37-летнего Ибрагимовича с клубом истекает в конце 2019 года.

В прошлом сезоне МЛС Ибрагимович забил 22 гола и отдал 6 ассистов в 27 играх.

Читайте также: Ибрагимович громко высказался о своих целях на предстоящий сезон в МЛС. | http://soccernews.ru