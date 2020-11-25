Ибрагимович рассказал, когда восстановится после травмы

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Ибрагимович рассказал, когда восстановится после травмы

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свою травму, полученную в матче с "Наполи".

Ранее сообщалось, что 39-летний футболист пропустит около 4-х недель из-за мышечного повреждения левого бедра.

"Травмы не серьезная, через неделю-две - вернусь.

Футбол - моя лучший друг, моя страсть. Я не был бы собой без него. Не играя, я чувствую себя потерянным", - передает слова шведа Aftonbladet.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 11 забитых мячей и два ассиста в 10 играх.

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