Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане"

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане"Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о своем состоянии и настрое в команде.

"Я буду продолжать играть до тех пор, пока смогу делать это на высоком уровне. Рецепт простой - хорошая физическая форма. Все прочее решается само собой.

Команда сейчас в отменной форме.Однако мы еще ничего не выиграли, радоваться рано. Это нужно учитывать", – сказал шведский нападающий в интервью BBC.

"Россонери" после 10 туров Серии А идут на первой строчке в таблице, набрав 26 очков.

Читайте также: Райола сравнил Ибрагимовича с Месси и Роналду | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов