Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о своем состоянии и настрое в команде.

"Я буду продолжать играть до тех пор, пока смогу делать это на высоком уровне. Рецепт простой - хорошая физическая форма. Все прочее решается само собой.

Команда сейчас в отменной форме.Однако мы еще ничего не выиграли, радоваться рано. Это нужно учитывать", – сказал шведский нападающий в интервью BBC.