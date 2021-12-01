Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе в "Наполи"
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что в январе 2020 года он был близок к переходу в "Наполи".
"Я посмотрел документальный фильм о Марадоне и решил поехать в Неаполь, чтобы выиграть скудетто, так же как и Диего. В тот момент я устал от США. Райола сказал, что мне нужно вернуться в Италию. Я договорился с "Наполи", но затем их президент уволил Анчелотти.
Я спросил у Райолы, в какой другой команде, у которой все плохо, я могу изменить ситуацию? Мино сказал мне, что вчера "Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5. Поэтому я решил вернуться в "Милан". Я знаю этот клуб и город мне тоже нравится", - приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.
В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17