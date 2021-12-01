Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе в "Наполи"

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что в январе 2020 года он был близок к переходу в "Наполи".

"Я посмотрел документальный фильм о Марадоне и решил поехать в Неаполь, чтобы выиграть скудетто, так же как и Диего. В тот момент я устал от США. Райола сказал, что мне нужно вернуться в Италию. Я договорился с "Наполи", но затем их президент уволил Анчелотти.

Я спросил у Райолы, в какой другой команде, у которой все плохо, я могу изменить ситуацию? Мино сказал мне, что вчера "Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5. Поэтому я решил вернуться в "Милан". Я знаю этот клуб и город мне тоже нравится", - приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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