Ибрагимович рассказал о проблемах в работе с Гвардиолой

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Ибрагимович рассказал о проблемах в работе с ГвардиолойФото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович вспомнил отрезок своей карьеры в "Барселоне", где он выступал в сезоне 2009/10 под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Он меня никогда не понимал. Я был инстинктивен ко всему, поэтому думал обо всем, что хотел Гвардиола, и пытался это изменить. Я думал обо всем дважды.

Гвардиола не любит игроков с сильным характером и это стало для него проблемой. Когда он не смог решить эту проблему, я решил ее, покинув клуб", - сказал 40-летний швед.

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