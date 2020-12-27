Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"

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Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о "Золотом мяче", который вручается лучшему футболисту в мире по итогам годам.

"Я никогда не променяю свои 12 "Золотых мячей" Швеции на приз от France Football. Много футболистов становились чемпионами мира, выигрывали Лигу Чемпионов и "Золотой мяч", но потом о них забывали. Я же играю уже 25 лет и всегда на топ-уровне. В этом разница между мной и другими", - приводит слова Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен. | http://soccernews.ru
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