Ибрагимович рассказал о том, кто мог бы сыграть его роль в кино

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович рассказал о том, кто мог бы сыграть его роль в кино
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оценил свой дебют в МЛС.

"В любом кино бывает хорошее начало, так что я надеюсь на счастливый конец. Мне удался сумасшедший старт в МЛС. Я забил два мяча в первом же матче и высоко поднял планку ожиданий. Я хочу проявить себя в каждом матче. Я знаю, на что я способен. Безусловно, какое-то время уйдет на адаптацию. Однако я просто рад, что вернулся в футбол после травмы. Я ценю это каждый раз, когда надеваю бутсы.

Думаю, что сыграть мою роль в кино мог быть кто-то легендарный. Например, Сильвестр Сталлоне", – приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

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