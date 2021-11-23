Ибрагимович рассказал об ощущениях от игры в 40 лет

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Ибрагимович рассказал об ощущениях от игры в 40 летФото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своих ощущениях от игры в возрасте 40 лет. 

"Это непросто. Каждый день я просыпаюсь. И у меня везде болит. Этим утром у меня болело все тело, но пока у меня есть цели, адреналин, я продолжаю идти. Я знаю, что все к лучшему. Я приезжаю туда, где надо работать, чтобы оставаться на вершине. 

Я буду делать это так долго, как смогу. Не хочу сожалеть о том, что остановлюсь, а затем, через пару лет, в разговоре с вами скажу: "Я мог бы продолжить карьеру, потому что мне хорошо". Лучше полностью закончить и сказать: "Я больше не могу этого делать".

Но я все еще могу играть, поэтому делаю это", – сказал швед.

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