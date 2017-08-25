Ибрагимович рассказал, почему вернулся в "Манчестер Юнайтед"

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Ибрагимович рассказал, почему вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что его заставило вернуться в стан "красных дьяволов".

"Я возвращаюсь, чтобы закончить начатое. Желание остаться было и у меня, и у клуба. Не могу дождаться возвращения на "Олд Траффорд", но я знаю, что мне нужно использовать время, чтобы восстановиться. Я усердно тружусь и продолжу это делать, чтобы вернуться на поле в лучших кондициях" - цитирует шведа официальный сайт клуба.

Напомним, что Ибрагимович заключил с "МЮ" контракт до лета 2018 года.

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