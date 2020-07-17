Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды
"Милан" наградил медалью нападающего Златана Ибрагимовича за юбилейный матч в составе итальянского клуба.
В связи с этим футболист выступил с речью перед одноклубниками.
"Спасибо, мои одноклубники. Я бы не добился этого без всех вас. К счастью, у меня не было конкурентов", - пошутил 38-летний швед. Футболисты оценили шутку Ибрагимовича.
I00Bra! @Ibra_official ⚫#SempreMilan pic.twitter.com/hl0GvWWp36— AC Milan (@acmilan) July 17, 2020
Также футболист заявил, что хочет продолжать выступать за "Милан", хотя ранее сообщалось, что он покинет команду по окончании сезона.
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|Милан
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|Хеллас Верона
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|Болонья
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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