Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды

"Милан" наградил медалью нападающего Златана Ибрагимовича за юбилейный матч в составе итальянского клуба.

В связи с этим футболист выступил с речью перед одноклубниками.

"Спасибо, мои одноклубники. Я бы не добился этого без всех вас. К счастью, у меня не было конкурентов", - пошутил 38-летний швед. Футболисты оценили шутку Ибрагимовича.

Также футболист заявил, что хочет продолжать выступать за "Милан", хотя ранее сообщалось, что он покинет команду по окончании сезона.

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