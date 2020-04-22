Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что вернется в Италию только тогда, когда будет известна дата возобновления сезона. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 38-летний игрок будет все это время находится дома в Швеции. Кроме того, клуб "Хаммарбю" позволил шведу тренироваться и поддерживать форму.

Чемпионат Швеции по футболу должен стартовать в середине июня. Итальянские клубы планируют возобновить тренировки в мае.

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