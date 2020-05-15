Ибрагимович решил покинуть "Милан"
Нападающий Златан Ибрагимович определился со своим будущим в "Милане", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 38-летний швед отработает свой контракт с "россонери" до конца, после чего уйдёт в другую команду.
Звёздный ветеран склоняется к возвращению в Швецию, где, скорее всего, станет игроком "Хаммарбю", совладельцем которого он является.
Напомним, что соглашение Ибрагимовича с "Миланом" истекает 30 июня. В договоре есть опция продления.
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|Болонья
|26
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|Кальяри
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|Фиорентина
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|Лечче
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