Ибрагимович резко изменил имидж (фото)

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Ибрагимович резко изменил имидж (фото)Форвард "Милана" Златан Ибрагимович кардинально сменил имидж. Швед полностью сбрил волосы и в таком виде появился на тренировке "россонери". Фото образа нападающий выложил в "сториз" своего Инстаграмма, подписав фото: "All in" (термин в покере, когда игрок ставит все в надежде на победу, примечание soccernews.ru).

Что именно побудило футболиста пойти на такие перемены не известно. 

39-летний Ибрагимович в текущем сезоне итальянской Серии А выходил на поле в 9 матчах и смог забить 12 голов.
"Милан" остается на первой строчке таблицы, набрав 43 очка и на 2 балла опережаю "Интер".

Читать также: Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта" | http://soccernews.ru
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