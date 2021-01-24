Ибрагимович резко изменил имидж (фото)
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович кардинально сменил имидж. Швед полностью сбрил волосы и в таком виде появился на тренировке "россонери". Фото образа нападающий выложил в "сториз" своего Инстаграмма, подписав фото: "All in" (термин в покере, когда игрок ставит все в надежде на победу, примечание soccernews.ru).
Что именно побудило футболиста пойти на такие перемены не известно.
39-летний Ибрагимович в текущем сезоне итальянской Серии А выходил на поле в 9 матчах и смог забить 12 голов.
"Милан" остается на первой строчке таблицы, набрав 43 очка и на 2 балла опережаю "Интер".
Читать также: Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18