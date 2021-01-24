Ибрагимович резко изменил имидж (фото)

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович кардинально сменил имидж. Швед полностью сбрил волосы и в таком виде появился на тренировке "россонери". Фото образа нападающий выложил в "сториз" своего Инстаграмма, подписав фото: "All in" (термин в покере, когда игрок ставит все в надежде на победу, примечание soccernews.ru).



Что именно побудило футболиста пойти на такие перемены не известно.



39-летний Ибрагимович в текущем сезоне итальянской Серии А выходил на поле в 9 матчах и смог забить 12 голов.

"Милан" остается на первой строчке таблицы, набрав 43 очка и на 2 балла опережаю "Интер".



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