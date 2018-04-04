Ибрагимович: "Роналду должен попытаться забить такой гол с 40 метров"

Новоиспеченный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал второй гол ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Это хороший гол, но он должен попробовать забить подобным образом с 40 метров", - приводит слова 36-летнего шведа RMC Sport.

Таким образом, Ибрагимович намекнул на свой знаменитый мяч, забитый в ворота сборной Англии в товарищеском матче в 2012-м году.

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