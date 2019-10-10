Ибрагимович, Руни и другие: МЛС назвала претендентов на звание лучшего гола сезона

Теги златан ибрагимовичуэйн рунинаникарлос вела

Ибрагимович, Руни и другие: МЛС назвала претендентов на звание лучшего гола сезона

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола сезона в МЛС.

На приз претендуют 16 футболистов. Имя победителя объявят 23 октября.

Список претендентов: Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Нани ("Орландо Сити"), Джефферсон Саварино ("Реал Солт-Лейк"), Хассани Дотсон ("Миннесота Юнайтед"), Густаво Боу ("Нью-Инглэнд Революшн"), Леонардо Бертоне ("Цинциннати"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес"), Орджи Оквонкво ("Монреаль Импакт"), Алехандро Посуэло ("Торонто"), Рауль Руидиас ("Сиэтл Саундерс"), Кей Камара ("Колорадо Рэпидз"), Хосеф Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Тео Баир ("Ванкувер Уайткэпс"), Эбер ("Нью-Йорк Сити"), Педру Сантуш ("Коламбус Крю").

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