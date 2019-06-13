Ибрагимович - самый высокооплачиваемый футболист МЛС

Ассоциация футболистов МЛС опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков сезона 2019/20.

Так, самую большую зарплату получает форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который за год заработает 7,2 миллиона долларов, что является рекордом для МЛС.

Отметим, что в прошлом году швед в данном рейтинге занимал 25-е место.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси" - 7,2 миллиона долларов

2. Майкл Брэдли ("Торонто") - 6 млн.

3. Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго Файр") - 5,6 млн.

4. Джози Алтидор ("Торонто") - 4,89 млн.

5. Джовани Дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси") - 4,75 млн.

6. Карлос Вела ("Лос-Анджелес") - 4,5 млн.

7. Алехандро Посуэло ("Торонто") - 3,8 млн.

8. Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед") - 3,5 млн.

9. Джозеф Мартинес ("Аталанта") - 3,3 млн.

10. Нани ("Орландо") - 2,33 млн.

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