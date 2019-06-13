Ибрагимович - самый высокооплачиваемый футболист МЛС
Ассоциация футболистов МЛС опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков сезона 2019/20.
Так, самую большую зарплату получает форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который за год заработает 7,2 миллиона долларов, что является рекордом для МЛС.
Отметим, что в прошлом году швед в данном рейтинге занимал 25-е место.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси" - 7,2 миллиона долларов
2. Майкл Брэдли ("Торонто") - 6 млн.
3. Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго Файр") - 5,6 млн.
4. Джози Алтидор ("Торонто") - 4,89 млн.
5. Джовани Дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси") - 4,75 млн.
6. Карлос Вела ("Лос-Анджелес") - 4,5 млн.
7. Алехандро Посуэло ("Торонто") - 3,8 млн.
8. Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед") - 3,5 млн.
9. Джозеф Мартинес ("Аталанта") - 3,3 млн.
10. Нани ("Орландо") - 2,33 млн.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34