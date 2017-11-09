Ибрагимович: "Сборная Швеции будет играть против Италии без давления"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что у сборной Швеции будет преимущество над Италией в стыковых матчах отбора на Чемпионат Мира-2018.
"Эти две игры будут сложными для обеих команд. Это как финал кубка - соперники будут делать все, чтобы выйти на чемпионат мира. Игры плей-офф всегда отличаются от матчей в группе.
Сборная Швеции будет играть без давления, потому что с тех пор, как я ушел, от них многого не ждут. Когда играю я, то уровень команды поднимается. Когда не играю - снижается. Это все та же команда, но с меньшей ответственностью. Сейчас собраны не очень опытные игроки, но сам проект амбициозный", - отметил он.
Читайте: Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию | soccernews.ru
опрос
главное
-
Дуэль фаворитов Мундиаля: Англия на "Уэмбли" примет Германию
-
Возвращение на фартовый стадион: Украина принимает Словакию во Львове
-
Одной ногой на ЧМ-2018: Хорватия громит Грецию
-
Швейцария в гостях минимально обыгрывает Северную Ирландию и близка к поездке в Россию
-
Лучшие ассистенты топ-5 европейских лиг
Лента новостей
-
Адвокат повторил рекорд сборной Голландии
-
Клопп: "Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал"
-
Гинер доволен работой Гончаренко в ЦСКА
-
Дзадза не сыграет против Швеции
-
Зидан считает, что Неймар играет на уровне Роналду и Месси
-
Семшов: "Игроки сборной Аргентины будут беречь силы перед ЛЧ"
-
Главный тренер сборной Греции: "Мы создавали моменты у ворот соперника, но результат закономерен"
-
Хави объявил о завершении карьеры
-
Модрич: "Не думали, что выиграем с таким крупным счетом"
-
На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией
-
Дуэль фаворитов Мундиаля: Англия на "Уэмбли" примет Германию
-
Возвращение на фартовый стадион: Украина принимает Словакию во Львове
-
ПСЖ интересуется Конте
-
Гвидетти может покинуть "Сельту" зимой
-
Уилшер: "Арсенал" должен завершить сезон выше "Тоттенхэма"
-
Хорватия – Греция – 4:1 (обзор)
-
Шотландия – Голландия - 0:1, Румыния – Турция - 2:0 (обзоры)
-
Одной ногой на ЧМ-2018: Хорватия громит Грецию
-
Северная Ирландия – Швейцария – 0:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: Голландия победила Шотландию, Румыния сильнее Турции