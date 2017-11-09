Ибрагимович: "Сборная Швеции будет играть против Италии без давления"

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Ибрагимович: "Сборная Швеции будет играть против Италии без давления"Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что у сборной Швеции будет преимущество над Италией в стыковых матчах отбора на Чемпионат Мира-2018.

"Эти две игры будут сложными для обеих команд. Это как финал кубка - соперники будут делать все, чтобы выйти на чемпионат мира. Игры плей-офф всегда отличаются от матчей в группе.

Сборная Швеции будет играть без давления, потому что с тех пор, как я ушел, от них многого не ждут. Когда играю я, то уровень команды поднимается. Когда не играю - снижается. Это все та же команда, но с меньшей ответственностью. Сейчас собраны не очень опытные игроки, но сам проект амбициозный", - отметил он.

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