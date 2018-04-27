Ибрагимович: "Сборная Швеции - фаворит Чемпионата Мира"

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Ибрагимович: "Сборная Швеции - фаворит Чемпионата Мира"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал непопадание в заявку сборной Швеции на Чемпионат Мира 2018 года.

"Я не являюсь частью национальной сборной с тех пор, как завершил международную карьеру. Так что нет никакой проблемы. Я собираюсь на Чемпионат Мира. Это то, что я говорил всё время. Я сяду в самолёт и полечу. Думаю, что Швеция - фаворит ЧМ-2018, потому что они лучше без Златана" - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что 36-летний нападающий решил уйти из сборной Швеции после Евро-2016. Всего в составе "сине-жёлтых" он сыграл 116 матчей и забил 62 гола. | http://soccernews.ru

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