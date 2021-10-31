Ибрагимович считает нынешний ПСЖ "не командой"

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Ибрагимович считает нынешний ПСЖ "не командой"Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вспомнил период своей карьеры в ПСЖ и сравнил ту команды с нынешним составом парижан.

"Наш ПСЖ был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем станет. Я верю в ПСЖ, но они не самые лучшие", — цитирует Ибрагимовича TF1.

Напомним, что Ибрагимович играл за "Пари Сен-Жермен" с 2012 по 2016 год.

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