Ибрагимович сдал два теста на коронавирус

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию проверился на наличие в организме коронавирусной инфекции.

По информации Football Italia, звёздный швед сдал два теста на COVID-19 и оба показали отрицательный результат.

Ближайшую неделю 38-летний футболист проведёт в самоизоляции, после чего сможет вернуться к тренировочному процессу.

Напомним, что во время карантина Ибрагимович улетал в Швецию, откуда вернулся только в понедельник.

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