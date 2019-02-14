Известный шведский форвард Златан Ибрагимович сделал громкое заявление о будущем победителе Лиги Чемпионов.

"В этом году в Лиге Чемпионов нет явного фаворита или команды, которая выделяется на фоне остальных. Может быть, победит одна из моих бывших команд - ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Барселона". К сожалению, "Интер" уже вылетел, а "Милан" не принимал участие в турнире. Есть четыре команды, и я надеюсь, что одна из них выиграет" - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что сейчас звёздный нападающий выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

В 1/8 финала ЛЧ ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" играют между собой, "Ювентус" будет сражаться с "Атлетико", а "Барселона" - с "Лионом".

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