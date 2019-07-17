Ибрагимович сделал очередной эффектный трюк

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не перестаёт удивлять своим мастерством.

На этот раз звёздный швед сделал эффектный трюк с мячом на тренировке. Смотрите, что вышло у 37-летнего футболиста.

Bottlecap or Ball no difference! pic.twitter.com/Nay0x2NJPT — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 июля 2019 г.

"Крышка бутылки или мяч. Какая разница!" - написал Ибрагимович под роликом.

В текущем розыгрыше МЛС форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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