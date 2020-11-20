Ибрагимович сделал подарки игрокам "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович порадовал одноклубников, подарив им консоли Play Station 5.

Игровая приставка поступила в продажу только в четверг, но звёздный швед уже успел купить целую партию.

Стоит отметить, что цена PS5 варьируется от 37990 до 46990 российских рублей (от 420 до 520 евро).

39-летний Ибрагимович в текущем сезоне сыграл за "Милан" 9 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Милан" нашёл в ПСВ дублёра для Ибрагимовича. | http://soccernews.ru