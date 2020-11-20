Ибрагимович сделал подарки игрокам "Милана"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович порадовал одноклубников, подарив им консоли Play Station 5.
Игровая приставка поступила в продажу только в четверг, но звёздный швед уже успел купить целую партию.
Стоит отметить, что цена PS5 варьируется от 37990 до 46990 российских рублей (от 420 до 520 евро).
39-летний Ибрагимович в текущем сезоне сыграл за "Милан" 9 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Милан" нашёл в ПСВ дублёра для Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17