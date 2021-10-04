Ибрагимович сделал себе шикарный подарок на 40-летие

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Ибрагимович сделал себе шикарный подарок на 40-летие

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович показал в соцсетях свой подарок на 40-й день рождения.

Футболист преподнёс самому себе на юбилей новый Ferrari Sf90 Stradale стоимостью более 450 тысяч евро.

Стоит отметить, что это первый в истории Ferrari гибридный автомобиль. Он способен разгоняться до 340 километров в час.

Напомним, что Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.

Не пропустите: Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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