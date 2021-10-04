Ибрагимович сделал себе шикарный подарок на 40-летие
Фото твиттер Златана Ибрагимовича
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович показал в соцсетях свой подарок на 40-й день рождения.
Футболист преподнёс самому себе на юбилей новый Ferrari Sf90 Stradale стоимостью более 450 тысяч евро.
Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/ehYosTnwSR— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2021
Стоит отметить, что это первый в истории Ferrari гибридный автомобиль. Он способен разгоняться до 340 километров в час.
Напомним, что Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.
Не пропустите: Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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