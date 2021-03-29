Ибрагимович сделал шедевральный ассист в игре с Косово

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Ибрагимович сделал шедевральный ассист в игре с Косово

Фото твиттер 433

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович в очередной раз умело использовал свои оригинальные навыки на футбольном поле.

В этот раз 39-летний футболист отдал голевой пас пяткой на Людвига Аугустинссона. Видео момента доступно в твиттере "Матч ТВ".

Ассист звёздного форварда помог шведам выйти вперёд в матче квалификации ЧМ-2022 против Косово (3:0).

Ибрагимович вернулся в сборную после пятилетней паузы. В его активе 2 результативные передачи в 2 играх после возвращения.

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