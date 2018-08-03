Ибрагимович сделал широкий жест в адрес фанатов

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович лично обзвонил каждого фаната команды, которые продлили сезонные абонементы на домашние матчи.

Футболист поблагодарил каждого болельщика за поддержку.

Напомним, что в этом сезоне 36-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 17 матчей в МЛС и забил 15 голов.

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