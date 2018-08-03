Ибрагимович сделал широкий жест в адрес фанатов
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович лично обзвонил каждого фаната команды, которые продлили сезонные абонементы на домашние матчи.
Футболист поблагодарил каждого болельщика за поддержку.
Напомним, что в этом сезоне 36-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 17 матчей в МЛС и забил 15 голов.
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|О
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|34
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|Торонто
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
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|Остин Азтекс
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|9
|Коламбус Крю
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|36
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|Чикаго Файр
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|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
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|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
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|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
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|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
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|34
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|Хьюстон Динамо
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