Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду

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Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением об аргентинском форварде "Пари Сен-Жермен" Лионеле Месси и португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"И Месси, и Роналду являются очень сильными футболистами. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли вместе", - приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. На счету 34-летнего Месси четыре забитых мяча и три голевые передачи в 11 поединках.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ибра всегда был за инопланетянина, он знает не понаслышке кто Король футбола, а кто нытик бросающий на землю символ ответственности и доверия, которым является капитанская повязка.

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