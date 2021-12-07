Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси

Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о конкуренции между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также сделал свой выбор между ними.

"Сложно выбрать, оба они очень сильные игроки. Но если нужно выбрать, то я выбираю Месси.

Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле – это врожденное, а не натренированное", – сказал 40-летний нападающий.

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