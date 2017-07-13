Ибрагимович сделал заявление о своём будущем

Шведский форвард Златан Ибрагимович, который сейчас является свободным агентом, высказался о своём будущем.

"Какой клуб станет для меня следующим? Вас скоро ждёт очень большое объявление. Оно будет огромным" - цитирует 35-летнего футболиста Daily Star.

Напомним, что Ибрагимович восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Последним клубом звёздного нападающего был "Манчестер Юнайтед".

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