Ибрагимович сделал заявление о своем будущем

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он может перейти в европейский клуб на правах аренды во время паузы в чемпионате МЛС.

"Сейчас мне нужен баланс между работой и отдыхом, так как я не так давно вернулся в строй после травмы. Нам осталось провести еще два матча, и я надеюсь, что "Лос-Анджелес" выйдет в плей-офф МЛС. Что я буду делать, если этого не произойдет и сезон завершится досрочно? Я об этом еще не думал", - приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

Ранее сообщалось, что интерес к 37-летнему Ибрагимовичу проявляют "Милан" и "Манчестер Юнайтед".

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