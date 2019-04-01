Ибрагимович: "Сделаю все, чтобы болельщики наслаждались игрой"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал причину своей игры в MLS ради фанатов.



"У меня нет проблем с полями в США. Если я не травмирован, и чувствую себя хорошо, то сделаю все, чтобы болельщики наслаждались игрой", - сказал Ибрагимович.

Футболист перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марта 2018 года. В нынешнем сезоне он отметился 3 голами в 2 матчах.

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