Ибрагимович: "Шансы на мое участие в Чемпионате Мира - очень высоки"

Теги златан ибрагимовичшвеция

Ибрагимович: "Шансы на мое участие в Чемпионате Мира - очень высоки"Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пустил новую волну слухов о своем возвращении в сборную Швеции в преддверии Чемпионата Мира в России.

Так, в своем твиттере 36-летний нападающий написал: "Шансы на мое участие в Чемпионате Мира - очень высоки".

Напомним, свою международную карьеру Ибрагимович завершил в 2016-м году. Всего за сборную Швеции он забил 62 мяча в 116 матчах.

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