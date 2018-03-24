Ибрагимович шикарно поприветствовал Лос-Анджелес

Новичок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович шикарно поприветствовал город, в который он перебирается.

36-летний швед выкупил страницу в газете Los Angeles Times, на которой было написано: "Дорогой Лос-Анджелес, приветствую вас", а внизу стояла подпись футболиста.

Напомним, что Ибрагимович заключил с "Гэлакси" контракт до конца 2019 года.

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