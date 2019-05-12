Ибрагимович схватил за шею соперника в матче МЛС

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович спровоцировал конфликт во время матча МЛС с "Нью-Йорк Сити" (0:2).

В концовке встречи форвард схватил руками за шею голкипера соперника Шона Джонсона. В итоге, швед и его оппонент получили по желтой карточке.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 9 матчей в первенстве МЛС, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.

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