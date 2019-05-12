Ибрагимович схватил за шею соперника в матче МЛС
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович спровоцировал конфликт во время матча МЛС с "Нью-Йорк Сити" (0:2).
В концовке встречи форвард схватил руками за шею голкипера соперника Шона Джонсона. В итоге, швед и его оппонент получили по желтой карточке.
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 9 матчей в первенстве МЛС, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.
Не пропустите: Ибрагимович оштрафован за симуляцию. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34