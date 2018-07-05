Ибрагимович: "Швеция может стать чемпионом мира"

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от выступления своей национальной сборной в плей-офф Чемпионата Мира в России.

"Играть и забивать голы непросто. Это четвертьфинал. Здесь нужно будет выкладываться по максимуму. Команда, которая будет лучше управлять своими эмоциями, будет иметь преимущество. Как я уже говорил перед началом турнира, Швеция может стать чемпионом мира. Я - швед, я верю в Швецию", - цитирует 36-летнего нападающего Express.

Напомним, Берг высказался об отсутствии Ибрагимовича в сборной. | soccernews.ru