Ибрагимович: "Сказал Михайловичу, что ради него готов играть в "Болонье" бесплатно"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о дружбе с главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем.

В июле 2019 года у специалиста была обнаружена лейкемия.

"Считаю Синишу великим человеком. Сначала мы недолюбливали друг друга, но когда я узнал его получше. это была любовь с первого дня. Я говорил: "Если бы я пошел на войну, то Синиша был бы в первом ряду, а я - во втором".

Когда я узнал о его болезни, то сказал: "Скажи, что тебе нужно, я все сделаю. Он приложил все усилия, чтобы пригласить меня в "Болонью", он подбирал правильные слова, но я был с ним честен. Я сказал, что ради него я бесплатно готов играть в "Болонье", - передает слова шведа La Gazzetta dello Sport.

А еще: Роналду догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А| http://soccernews.ru