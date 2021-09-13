Ибрагимович сменил причёску

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Ибрагимович сменил причёску

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович решился на смену своего имиджа.

39-летний футболист накануне вышел на поле в матче с "Лацио" (2:0) с новой причёской - вместо пучка на его голове появилась косичка.

Напомним, что звёздный швед пропустил около четырёх месяцев из-за травмы колена.

В первой же игре после возвращения в строй Ибрагимович забил гол.

Не пропустите: Ибрагимович показал фото своего колена после операции. | http://soccernews.ru
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