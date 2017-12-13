Ибрагимович снова раскритиковал Гвардиолу

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович снова раскритиковал наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что Ибрагимович играл под руководством испанского наставника с 2009 по 2011 год в "Барселоне".

"В первые полгода я много забивал, и мы выиграли два Суперкубка. Первые шесть месяцев были идеальными. Потом мы поменяли тактическую схему, и это не пошло мне на пользу. Я поговорил с Гвардьолой и сказал ему, что ради Месси он жертвует другими игроками. Он ответил, что понял меня. После чего оставил меня в запасе. Потом еще раз и еще.

После этого он не разговаривал со мной и даже не смотрел в мою сторону. Если я заходил в комнату, он из нее выходил. Я понимал, что к футболу это не имело никакого отношения. Он сам создал эту проблему и не сумел решить ее.

Читал, что то же самое случилось с Манджукичем и Это’О. Гвардиола не худший тренер в моей карьере, но, безусловно, самый инфантильный, поскольку мужчина должен уметь решать проблемы", - сказал швед.

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