Ибрагимович снова раскритиковал Гвардиолу

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимовичхосеп гвардиола

Ибрагимович снова раскритиковал ГвардиолуНападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович снова раскритиковал наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что Ибрагимович играл под руководством испанского наставника с 2009 по 2011 год в "Барселоне".

"В первые полгода я много забивал, и мы выиграли два Суперкубка. Первые шесть месяцев были идеальными. Потом мы поменяли тактическую схему, и это не пошло мне на пользу. Я поговорил с Гвардьолой и сказал ему, что ради Месси он жертвует другими игроками. Он ответил, что понял меня. После чего оставил меня в запасе. Потом еще раз и еще.

После этого он не разговаривал со мной и даже не смотрел в мою сторону. Если я заходил в комнату, он из нее выходил. Я понимал, что к футболу это не имело никакого отношения. Он сам создал эту проблему и не сумел решить ее.

Читал, что то же самое случилось с Манджукичем и Это’О. Гвардиола не худший тренер в моей карьере, но, безусловно, самый инфантильный, поскольку мужчина должен уметь решать проблемы", - сказал швед.

Читайте: Ибрагимович: "Я бы не променял свои 33 трофея на одну Лигу Чемпионов" | http://soccernews.ru

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